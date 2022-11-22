ЗАМАНА - Спортсмен Усман Нурмагомедов вернулся с чемпионским поясом Bellator в Дагестан

Спортсмен Усман Нурмагомедов вернулся с чемпионским поясом Bellator в Дагестан

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22 ноября, 2022. Вторник 13:51
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Спортсмен Усман Нурмагомедов вернулся с чемпионским поясом Bellator в Дагестан

22 ноября в Дагестан прибыл новоиспеченный чемпион популярной версии смешанных единоборств Bellator Усман Нурмагомедов.

Спортсмен Усман Нурмагомедов вернулся с чемпионским поясом Bellator в Дагестан

Бойца приехали встретить и поздравить с победой близкие ему люди, а также глава Минспорта региона Сажид Сажидов.

«Очередной престижный пояс в нашем Дагестане, – заметил Сажидов. – Еще недавно мы встречали с чемпионским поясом UFC Ислама Махачева, а уже сегодня нас всех порадовал Усман, который выиграл и привез в наш регион чемпионский пояс Bellator. От всей души поздравляю его с этой большой победой, всю его команду, всех жителей республики. Теперь важно отстоять титул, желаю Усману успешной защиты чемпионского звания».

Стоит напомнить, что Усман Нурмагомедов стал чемпионом Bellator на турнире лиги 18 ноября в Чикаго.

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