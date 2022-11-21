ЗАМАНА - Гамзат Заирбеков стал призером Международного турнира по дзюдо в Челябинске

Гамзат Заирбеков стал призером Международного турнира по дзюдо в Челябинске

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21 ноября, 2022. Понедельник 11:44
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Гамзат Заирбеков стал призером Международного турнира по дзюдо в Челябинске

Гамзат Заирбеков выиграл бронзовую медаль на Международном турнире памяти заслуженного тренера России Григория Веричева в Челябинске, информирует пресс-служба Минспорта региона.

Гамзат Заирбеков стал призером Международного турнира по дзюдо в Челябинске

Соревнования являются 5-м этапом серии профессиональных соревнований Russian judo Tour. В них поучаствовало более 230 спортсменов из следующих стран: Россия, Беларусь, Узбекистан, Таджикистан, Монголия, Индия и Израиль.

По итогам первого дня мероприятия единственным из состава дагестанской команды на пьедестал почета смог подняться Гамзат Заирбеков. Воспитанник СШОР имени Г. Ахмедов занял 3 место в весовой категории до 60 кг.

Стоит напомнить, что в начале ноября Заирбеков одержал победу на чемпионате России.

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