ЗАМАНА - Махачкалинское «Динамо» уступило «Волгарю» в последнем домашнем матче 2022 года

Махачкалинское «Динамо» уступило «Волгарю» в последнем домашнем матче 2022 года

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21 ноября, 2022. Понедельник 08:10
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Махачкалинское «Динамо» уступило «Волгарю» в последнем домашнем матче 2022 года

Махачкалинский клуб «Динамо» проиграл астраханскому «Волгарю» в домашнем матче 19-го тура Первой лиги – 1:2. 

Махачкалинское «Динамо» уступило «Волгарю» в последнем домашнем матче 2022 года

Игра для дагестанцев стала финальной в текущем году в рамках Махачкалы. «Динамовцы» с уверенностью начали матч и на перерыв усилиями футболиста Джамала Дибиргаджиева ушли с перевесом в счете. Уже на старте второго тайма дагестанцы пропустили гол, а к исходу часа игры астраханская команда повела в счете, который оставался до конца матча.  Последняя игра в нынешнем году перед перерывом на зимнюю паузу «Динамо» проведет 27 ноября в Ярославле против команды «Шинник».

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