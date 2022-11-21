Махачкалинское «Динамо» уступило «Волгарю» в последнем домашнем матче 2022 года

Игра для дагестанцев стала финальной в текущем году в рамках Махачкалы. «Динамовцы» с уверенностью начали матч и на перерыв усилиями футболиста Джамала Дибиргаджиева ушли с перевесом в счете. Уже на старте второго тайма дагестанцы пропустили гол, а к исходу часа игры астраханская команда повела в счете, который оставался до конца матча. Последняя игра в нынешнем году перед перерывом на зимнюю паузу «Динамо» проведет 27 ноября в Ярославле против команды «Шинник».