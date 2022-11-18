ЗАМАНА - Бывший футболист «Анжи» дебютировал за сборную России в качестве капитана

Бывший футболист «Анжи» дебютировал за сборную России в качестве капитана

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18 ноября, 2022. Пятница 13:14
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Бывший футболист «Анжи» дебютировал за сборную России в качестве капитана

Воспитанник махачкалинского клуба «Анжи» Данил Глебов сыграл за команду России в качестве капитана в товарищеском матче против сборной Таджикистана.

Бывший футболист «Анжи» дебютировал за сборную России в качестве капитана

Матч национальных сборных, который прошел в столице Таджикистана, завершился безголевой ничьей.

Экс-полузащитник «Анжи» сыграл полноценную игру.

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