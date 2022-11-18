Матч национальных сборных, который прошел в столице Таджикистана, завершился безголевой ничьей.
Экс-полузащитник «Анжи» сыграл полноценную игру.
Воспитанник махачкалинского клуба «Анжи» Данил Глебов сыграл за команду России в качестве капитана в товарищеском матче против сборной Таджикистана.
Матч национальных сборных, который прошел в столице Таджикистана, завершился безголевой ничьей.
Экс-полузащитник «Анжи» сыграл полноценную игру.
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