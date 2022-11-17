Абдулрашид Садулаев получил звание лучшего российского спортсмена Олимпиады-2020 в Токио

Титулованный дагестанец, которого в мире прозвали «русским танком», получил памятную статуэтку на мероприятии по поводу 30-летия Российского союза спортсменов в Москве. «Большая честь получить такое высокое признание как награду лучшему спортсмену Игр в Токио-2020. Вдвойне приятно видеть триумфаторов Олимпийских игр разных лет на одной площадке. Спасибо Российскому союзу спортсменов за эту грандиозную встречу! Дальнейших успехов и новых побед всем нам!» – высказался у себя в социальных сетях Садулаев. Стоит напомнить, что Абдулрашид Садулаев два раза побеждал на Олимпийских играх, 5 раз – на чемпионатах мира, 4 – на чемпионатах Европы и 2 – на Европейских играх.