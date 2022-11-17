Матч команд входит в программу 19-го тура Первой лиги.
Игра состоится 19 ноября на стадионе «Анжи-Арена». Старт – в 16:00 ч.
Махачкалинцы имеют в своем багаже 25 очков и находятся на 11-м месте в турнирной таблице.
Махачкалинский клуб «Динамо» проведет финальную домашнюю игру в году против астраханской команды «Волгарь».
Матч команд входит в программу 19-го тура Первой лиги.
Игра состоится 19 ноября на стадионе «Анжи-Арена». Старт – в 16:00 ч.
Махачкалинцы имеют в своем багаже 25 очков и находятся на 11-м месте в турнирной таблице.
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