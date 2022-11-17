ЗАМАНА - Махачкалинское «Динамо» в финальном домашнем матче года примет «Волгарь»

Махачкалинское «Динамо» в финальном домашнем матче года примет «Волгарь»

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17 ноября, 2022. Четверг 15:47
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Махачкалинское «Динамо» в финальном домашнем матче года примет «Волгарь»

Махачкалинский клуб «Динамо» проведет финальную домашнюю игру в году против астраханской команды «Волгарь».

Махачкалинское «Динамо» в финальном домашнем матче года примет «Волгарь»

Матч команд входит в программу 19-го тура Первой лиги.

Игра состоится 19 ноября на стадионе «Анжи-Арена». Старт – в 16:00 ч.

Махачкалинцы имеют в своем багаже 25 очков и находятся на 11-м месте в турнирной таблице.

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