8 медалей выиграли дагестанские кикбоксеры на Всероссийском турнире во Владикавказе

Владельцами 8 медалей стали кикбоксеры из Дагестана на Всероссийском турнире на призы четырехкратного чемпиона мира Тимура Айлярова во Владикавказе, проинформировал старший тренер дагестанской сборной Магомедкарим Арсланбеков.

«Турнир проходил как открытое Первенство Владикавказа. На соревнования прибыло более 150 спортсменов из 7 субъектов России, включая наш Дагестан. Это юноши 2006-2009 годов рождения, выступающие в дисциплине “фулл-контакт”. Наши кикбоксеры взяли 4 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые медали», – сообщил тренер.

Он добавил, что победу в мероприятии одержали спортсмены Мухамед Шавлухов (45 кг), Магомед Абдуллабеков (48 кг), Мирзабек Махачев (57 кг) и Заурбег Мисирбегов (60 кг).

Серебро взяли Расул Керимов (38 кг) и Магомедханафи Магомедбеков (39 кг).

Бронзу выиграли Магомедрасул Черилов (36 кг) и Мурад Мусаев (63,5 кг).