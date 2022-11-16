ЗАМАНА - 8 медалей выиграли дагестанские кикбоксеры на Всероссийском турнире во Владикавказе

8 медалей выиграли дагестанские кикбоксеры на Всероссийском турнире во Владикавказе

Автор
16 ноября, 2022. Среда 13:08
|||
8 медалей выиграли дагестанские кикбоксеры на Всероссийском турнире во Владикавказе

Владельцами 8 медалей стали кикбоксеры из Дагестана на Всероссийском турнире на призы четырехкратного чемпиона мира Тимура Айлярова во Владикавказе, проинформировал старший тренер дагестанской сборной Магомедкарим Арсланбеков.

8 медалей выиграли дагестанские кикбоксеры на Всероссийском турнире во Владикавказе

«Турнир проходил как открытое Первенство Владикавказа. На соревнования прибыло более 150 спортсменов из 7 субъектов России, включая наш Дагестан. Это юноши 2006-2009 годов рождения, выступающие в дисциплине “фулл-контакт”. Наши кикбоксеры взяли 4 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые медали», – сообщил тренер.

Он добавил, что победу в мероприятии одержали спортсмены Мухамед Шавлухов (45 кг), Магомед Абдуллабеков (48 кг), Мирзабек Махачев (57 кг) и Заурбег Мисирбегов (60 кг).

Серебро взяли Расул Керимов (38 кг) и Магомедханафи Магомедбеков (39 кг).

Бронзу выиграли Магомедрасул Черилов (36 кг) и Мурад Мусаев (63,5 кг).

Прочитано 8 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top