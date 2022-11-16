«Турнир проходил как открытое Первенство Владикавказа. На соревнования прибыло более 150 спортсменов из 7 субъектов России, включая наш Дагестан. Это юноши 2006-2009 годов рождения, выступающие в дисциплине “фулл-контакт”. Наши кикбоксеры взяли 4 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые медали», – сообщил тренер.
Он добавил, что победу в мероприятии одержали спортсмены Мухамед Шавлухов (45 кг), Магомед Абдуллабеков (48 кг), Мирзабек Махачев (57 кг) и Заурбег Мисирбегов (60 кг).
Серебро взяли Расул Керимов (38 кг) и Магомедханафи Магомедбеков (39 кг).
Бронзу выиграли Магомедрасул Черилов (36 кг) и Мурад Мусаев (63,5 кг).