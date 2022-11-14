ЗАМАНА - Махачкалинский клуб «Динамо» сыграет с «Уфой»

Махачкалинский клуб «Динамо» сыграет с «Уфой»

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14 ноября, 2022. Понедельник 14:17
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Махачкалинский клуб «Динамо» сыграет с «Уфой»

Махачкалинский клуб «Динамо» в заключительном раунде «Пути регионов» Кубка России сыграет с ФК «Уфа».

Махачкалинский клуб «Динамо» сыграет с «Уфой»

Матч состоится 15 ноября на стадионе «Нефтехимик» в Уфе.

Команды уже играли в нынешнем сезоне в матче Первой лиги. Минимальный успех 1:0 во встрече одержала команда из Башкирии.

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