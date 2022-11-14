Матч состоится 15 ноября на стадионе «Нефтехимик» в Уфе.
Команды уже играли в нынешнем сезоне в матче Первой лиги. Минимальный успех 1:0 во встрече одержала команда из Башкирии.
Махачкалинский клуб «Динамо» в заключительном раунде «Пути регионов» Кубка России сыграет с ФК «Уфа».
Матч состоится 15 ноября на стадионе «Нефтехимик» в Уфе.
Команды уже играли в нынешнем сезоне в матче Первой лиги. Минимальный успех 1:0 во встрече одержала команда из Башкирии.
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