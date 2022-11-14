ЗАМАНА - Хабиб Нурмагомедов: «Австралия, готовься. Мы летим на ваше поле, чтобы забрать все, что у вас есть»

Хабиб Нурмагомедов: «Австралия, готовься. Мы летим на ваше поле, чтобы забрать все, что у вас есть»

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14 ноября, 2022. Понедельник 13:51
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Хабиб Нурмагомедов: «Австралия, готовься. Мы летим на ваше поле, чтобы забрать все, что у вас есть»

Знаменитый боец Хабиб Нурмагомедов опубликовал новый пост в своих в соцсетях, где высказался по поводу предстоящего сражения между Исламом Махачевым и чемпионом UFC в полулёгком весе австралийцем Александром Волкановски.

Хабиб Нурмагомедов: «Австралия, готовься. Мы летим на ваше поле, чтобы забрать все, что у вас есть»

«Австралия, готовься. Мы летим на ваше поле, чтобы забрать всё, что у вас есть», – заявил дагестанец. Бой Махачева и Волкановски состоится 12 февраля на турнире UFC 284 в Австралии.

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