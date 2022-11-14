Хабиб Нурмагомедов: «Австралия, готовься. Мы летим на ваше поле, чтобы забрать все, что у вас есть»

Автор Дарья |||

Знаменитый боец Хабиб Нурмагомедов опубликовал новый пост в своих в соцсетях, где высказался по поводу предстоящего сражения между Исламом Махачевым и чемпионом UFC в полулёгком весе австралийцем Александром Волкановски.