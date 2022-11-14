ЗАМАНА - Дагестанская сборная по шахматам среди слепых и слабовидящих участвует в финале Чемпионата России

Дагестанская сборная по шахматам среди слепых и слабовидящих участвует в финале Чемпионата России

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14 ноября, 2022. Понедельник 10:46
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Дагестанская сборная по шахматам среди слепых и слабовидящих участвует в финале Чемпионата России

Дагестанская сборная по шахматам среди спортсменов с нарушениями функций зрения участвует в финале командного Чемпионата России в Ярославле, проинформировал об этом старший тренер команды Султан Маадов. 

Дагестанская сборная по шахматам среди слепых и слабовидящих участвует в финале Чемпионата России

«Нашу команду представляют трое шахматистов. Это Ибрагим Гасретов из Дербента, житель Махачкалы Казимагомед Казимагомедов и житель Каспийска Мурад Якубов. Пока наша сборная находится на 6 почетном месте», — озвучил Маадов.  Тренер добавил, что в мероприятии участвуют 11 команд. Среди них – победители Паралимпийских игр, 5 международных мастеров ФИДЕ и 10 чемпионов России.

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