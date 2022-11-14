Дагестанская сборная по шахматам среди слепых и слабовидящих участвует в финале Чемпионата России

Автор Дарья |||

Дагестанская сборная по шахматам среди спортсменов с нарушениями функций зрения участвует в финале командного Чемпионата России в Ярославле, проинформировал об этом старший тренер команды Султан Маадов.