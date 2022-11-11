При этом номинальными хозяевами поля станут махачкалинцы.
Игра пройдет на стадионе «Форте Арена» 13 ноября. Старт в 14:00.
«Легион» имеет в своем багаже 13 очков и находится на 11 месте в турнирной таблице.
Футбольный клуб «Легион» в рамках 18-го тура проведет матч в Таганроге с местным ФК «Форте».
При этом номинальными хозяевами поля станут махачкалинцы.
Игра пройдет на стадионе «Форте Арена» 13 ноября. Старт в 14:00.
«Легион» имеет в своем багаже 13 очков и находится на 11 месте в турнирной таблице.
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