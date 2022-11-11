ЗАМАНА - Махачкалинский клуб «Легион» сыграет с «Форте» из Таганрога

Махачкалинский клуб «Легион» сыграет с «Форте» из Таганрога

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11 ноября, 2022. Пятница 16:15
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Махачкалинский клуб «Легион» сыграет с «Форте» из Таганрога

Футбольный клуб «Легион» в рамках 18-го тура проведет матч в Таганроге с местным ФК «Форте».

Махачкалинский клуб «Легион» сыграет с «Форте» из Таганрога

При этом номинальными хозяевами поля станут махачкалинцы.

Игра пройдет на стадионе «Форте Арена» 13 ноября. Старт в 14:00.

«Легион» имеет в своем багаже 13 очков и находится на 11 месте в турнирной таблице.

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