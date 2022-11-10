Матч завершился со счетом 7:0. Голы в составе «легионеров» сделали Тургай Мохбалиев, Анар Панаев, дубль на свой счет записал Болачи Гамзатов, а хет-триком отметился Ислам Вагабов.
«Легион» имеет в своем багаже 13 очков и находится на 12 месте.
Дагестанский клуб «Легион» одержал победу в гостевой игре с ФК «Ессентуки».
Матч завершился со счетом 7:0. Голы в составе «легионеров» сделали Тургай Мохбалиев, Анар Панаев, дубль на свой счет записал Болачи Гамзатов, а хет-триком отметился Ислам Вагабов.
«Легион» имеет в своем багаже 13 очков и находится на 12 месте.
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