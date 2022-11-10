ЗАМАНА - «Легион» одержал победу в игре с «Ессентуки»

«Легион» одержал победу в игре с «Ессентуки»

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10 ноября, 2022. Четверг 01:49
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«Легион» одержал победу в игре с «Ессентуки»

Дагестанский клуб «Легион» одержал победу в гостевой игре с ФК «Ессентуки».

«Легион» одержал победу в игре с «Ессентуки»

Матч завершился со счетом 7:0. Голы в составе «легионеров» сделали Тургай Мохбалиев, Анар Панаев, дубль на свой счет записал Болачи Гамзатов, а хет-триком отметился Ислам Вагабов.

«Легион» имеет в своем багаже 13 очков и находится на 12 месте.

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