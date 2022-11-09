Матч пройдет 15 ноября в Уфе.
Победитель пары в следующем раунде розыгрыша турнира сыграет с представителем Российской Премьер-лиги.
Появилась точная дата игры 6-го раунда Кубка России между махачкалинским клубом «Динамо» и «Уфой».
Матч пройдет 15 ноября в Уфе.
Победитель пары в следующем раунде розыгрыша турнира сыграет с представителем Российской Премьер-лиги.
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