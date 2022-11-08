Матч состоится завтра, 9 ноября, на стадионе «Ессентуки-Арена».
«Легион» после 16-ти туров имеет в своем активе 10 очков и находится на 13-м место в турнирной таблице.
«Легион» в рамках 17-го тура Второй лиги сыграет с клубом «Ессентуки» из одноименного города.
Матч состоится завтра, 9 ноября, на стадионе «Ессентуки-Арена».
«Легион» после 16-ти туров имеет в своем активе 10 очков и находится на 13-м место в турнирной таблице.
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