ЗАМАНА - «Легион» сыграет с ФК «Ессентуки» в матче Второй лиги

«Легион» сыграет с ФК «Ессентуки» в матче Второй лиги

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08 ноября, 2022. Вторник 16:09
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«Легион» сыграет с ФК «Ессентуки» в матче Второй лиги

«Легион» в рамках 17-го тура Второй лиги сыграет с клубом «Ессентуки» из одноименного города.

«Легион» сыграет с ФК «Ессентуки» в матче Второй лиги

Матч состоится завтра, 9 ноября, на стадионе «Ессентуки-Арена».

«Легион» после 16-ти туров имеет в своем активе 10 очков и находится на 13-м место в турнирной таблице.

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