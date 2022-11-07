Глава Дагестана Сергей Меликов поздравил клуб «Наполи» с победой на Чемпионате России среди любительских команд

«Поздравляю футболистов с заслуженной победой! Вы приложили для этого немало усилий, проявили волю и характер, которые и принесли такой высокий результат. Я рад, что в Дагестане наряду с успехами в профессиональном спорте динамично развивается детский, юношеский и любительский футбол. Лучшее доказательство – то, что в Сочи нашу республику представляли сразу пять футбольных команд. Еще раз от души поздравляю ребят из “Наполи” с серьезным достижением и желаю новых побед!» – высказался Меликов в своем telegram-канале.