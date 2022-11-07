ЗАМАНА - Глава Дагестана Сергей Меликов поздравил клуб «Наполи» с победой на Чемпионате России среди любительских команд

Глава Дагестана Сергей Меликов поздравил клуб «Наполи» с победой на Чемпионате России среди любительских команд

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07 ноября, 2022. Понедельник 16:51
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Глава Дагестана Сергей Меликов поздравил клуб «Наполи» с победой на Чемпионате России среди любительских команд

Руководитель Дагестана Сергей Меликов поздравил дагестанский клуб «Наполи» с победой на Чемпионате России по футболу среди любительских команд в формате 8x8.

Глава Дагестана Сергей Меликов поздравил клуб «Наполи» с победой на Чемпионате России среди любительских команд

«Поздравляю футболистов с заслуженной победой! Вы приложили для этого немало усилий, проявили волю и характер, которые и принесли такой высокий результат. Я рад, что в Дагестане наряду с успехами в профессиональном спорте динамично развивается детский, юношеский и любительский футбол. Лучшее доказательство – то, что в Сочи нашу республику представляли сразу пять футбольных команд. Еще раз от души поздравляю ребят из “Наполи” с серьезным достижением и желаю новых побед!» – высказался Меликов в своем telegram-канале.

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