Дагестанский «Наполи» - Чемпион России по футболу среди любительских команд

Махачкалинский клуб в решающей игре турнира обыграл «МетТрансТорг» из Ростова-на-Дону. Основное время завершилось со счетом 0:0, а в серии пенальти лучшие результаты показали дагестанские футболисты – 4:3. Стоит напомнить, что помимо «Наполи» в соревнованиях от Дагестана играли «Чарода», Алиф», «Сана» Ново-Костек и СШОР имени Умаханова из Хасавюрта.