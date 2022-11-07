ЗАМАНА - Дагестанский «Наполи» - Чемпион России по футболу среди любительских команд

Дагестанский «Наполи» - Чемпион России по футболу среди любительских команд

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07 ноября, 2022. Понедельник 14:51
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Дагестанский «Наполи» - Чемпион России по футболу среди любительских команд

Дагестанская команда «Наполи» одержала победу в Чемпионате России по футболу среди любительских команд в формате 8x8.

Дагестанский «Наполи» - Чемпион России по футболу среди любительских команд

Махачкалинский клуб в решающей игре турнира обыграл «МетТрансТорг» из Ростова-на-Дону. Основное время завершилось со счетом 0:0, а в серии пенальти лучшие результаты показали дагестанские футболисты – 4:3. Стоит напомнить, что помимо «Наполи» в соревнованиях от Дагестана играли «Чарода», Алиф», «Сана» Ново-Костек и СШОР имени Умаханова из Хасавюрта.

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