Махачкалинский клуб в решающей игре турнира обыграл «МетТрансТорг» из Ростова-на-Дону. Основное время завершилось со счетом 0:0, а в серии пенальти лучшие результаты показали дагестанские футболисты – 4:3. Стоит напомнить, что помимо «Наполи» в соревнованиях от Дагестана играли «Чарода», Алиф», «Сана» Ново-Костек и СШОР имени Умаханова из Хасавюрта.
Дагестанский «Наполи» - Чемпион России по футболу среди любительских команд
- Автор Дарья
- 07 ноября, 2022. Понедельник 14:51
Дагестанская команда «Наполи» одержала победу в Чемпионате России по футболу среди любительских команд в формате 8x8.
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