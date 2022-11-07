ЗАМАНА - Бойцы из Дагестана выиграли более 70 медалей на Чемпионате мира O-Sport, MMA, Uchkur, BJJ

Бойцы из Дагестана выиграли более 70 медалей на Чемпионате мира O-Sport, MMA, Uchkur, BJJ

Автор
07 ноября, 2022. Понедельник 11:47
|||
Бойцы из Дагестана выиграли более 70 медалей на Чемпионате мира O-Sport, MMA, Uchkur, BJJ

77 медалей привезут домой спортсмены из Дагестана, участвующие в 13-м объединённом Чемпионате мира по версиям O-Sport, MMA, Uchkur, BJJ, который прошел в эти выходные в Москве, информирует президент федерации Дагестана СБИ ММА Ориентал Бадави Гасанов.

Бойцы из Дагестана выиграли более 70 медалей на Чемпионате мира O-Sport, MMA, Uchkur, BJJ

Мероприятие в Москве собрало более 300 бойцов из 19 стран. В общекомандном зачете соревнований отечественная сборная заняла 1 место, опередив команды Ирана и Армении, которые заняли 2 и 3 место.

«Дагестанские спортсмены успешнее всего показали себя в IMMAC и BJJ. Они завоевали 63 золотые, 12 серебряных и 2 бронзовые медали», – заявил Гасанов. Спортсмены из Дагестана являются учениками тренеров Бадави Гасанова, Эйнара Экберова, Герея Пашаева, Расула Алиева, Арсена Рамазанова, Рустама Абдуллаева, Зайналбека Зайналбекова и Магомеда Магомедова.

Прочитано 33 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top