Мероприятие в Москве собрало более 300 бойцов из 19 стран. В общекомандном зачете соревнований отечественная сборная заняла 1 место, опередив команды Ирана и Армении, которые заняли 2 и 3 место.
«Дагестанские спортсмены успешнее всего показали себя в IMMAC и BJJ. Они завоевали 63 золотые, 12 серебряных и 2 бронзовые медали», – заявил Гасанов. Спортсмены из Дагестана являются учениками тренеров Бадави Гасанова, Эйнара Экберова, Герея Пашаева, Расула Алиева, Арсена Рамазанова, Рустама Абдуллаева, Зайналбека Зайналбекова и Магомеда Магомедова.