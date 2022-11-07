Бойцы из Дагестана выиграли более 70 медалей на Чемпионате мира O-Sport, MMA, Uchkur, BJJ

77 медалей привезут домой спортсмены из Дагестана, участвующие в 13-м объединённом Чемпионате мира по версиям O-Sport, MMA, Uchkur, BJJ, который прошел в эти выходные в Москве, информирует президент федерации Дагестана СБИ ММА Ориентал Бадави Гасанов.

Мероприятие в Москве собрало более 300 бойцов из 19 стран. В общекомандном зачете соревнований отечественная сборная заняла 1 место, опередив команды Ирана и Армении, которые заняли 2 и 3 место.

«Дагестанские спортсмены успешнее всего показали себя в IMMAC и BJJ. Они завоевали 63 золотые, 12 серебряных и 2 бронзовые медали», – заявил Гасанов. Спортсмены из Дагестана являются учениками тренеров Бадави Гасанова, Эйнара Экберова, Герея Пашаева, Расула Алиева, Арсена Рамазанова, Рустама Абдуллаева, Зайналбека Зайналбекова и Магомеда Магомедова.