ЗАМАНА - Махачкалинский клуб «Динамо» проиграл «Рубину»

Махачкалинский клуб «Динамо» проиграл «Рубину»

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07 ноября, 2022. Понедельник 01:18
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Махачкалинский клуб «Динамо» проиграл «Рубину»

Махачкалинский клуб «Динамо» потерпел поражение в игре с казанским «Рубином» - 0:1. 

Махачкалинский клуб «Динамо» проиграл «Рубину»

Игра команд вошла в программу 17-го тура Первой лиги.  Единственный гол забили в конце матча, его сделал нападающий Казани Джоэль Фамейе. С 22 очками дагестанцы заняли 11-е место в турнирной таблице.  Матч следующего тура махачкалинцы проведут 12 ноября в Москве против клуба «Велес».

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