ЗАМАНА - Махачкалинский клуб «Динамо» проведет кубковый матч

Махачкалинский клуб «Динамо» проведет кубковый матч

Автор
01 ноября, 2022. Вторник 13:09
|||
Махачкалинский клуб «Динамо» проведет кубковый матч

Махачкалинский клуб «Динамо» в домашней игре сыграет с одноклубниками из Владивостока в матче 5-го раунда «Пути регионов» Кубка России.

Махачкалинский клуб «Динамо» проведет кубковый матч

Матч состоится уже завтра, 2 ноября, на стадионе «Анжи Арена». Старт игры в 18:30.

В розыгрыше турнира махачкалинцам требуется выиграть 2 матча, дабы сыграть с одной из команд Российской Премьер-лиги.

Прочитано 31 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top