Матч состоится уже завтра, 2 ноября, на стадионе «Анжи Арена». Старт игры в 18:30.
В розыгрыше турнира махачкалинцам требуется выиграть 2 матча, дабы сыграть с одной из команд Российской Премьер-лиги.
Махачкалинский клуб «Динамо» в домашней игре сыграет с одноклубниками из Владивостока в матче 5-го раунда «Пути регионов» Кубка России.
Матч состоится уже завтра, 2 ноября, на стадионе «Анжи Арена». Старт игры в 18:30.
В розыгрыше турнира махачкалинцам требуется выиграть 2 матча, дабы сыграть с одной из команд Российской Премьер-лиги.
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