В весовой категории до 61 кг с успехом показал себя чемпион мира и Европы Абасгаджи Магомедов, победивший в решающем бою с земляком Ахмедом Идрисовым.
Абдулмажид Кудиев победил Шамиля Мамедова, участвующего от Москвы.
В финале весовой категории до 74 кг чемпион Европы Курбан Шираев проиграл в бою с олимпийским чемпионом Заурбеком Сидаковым
В весе до 79 кг владелец Кубка мира Ахмед Усманов выиграл в сражении с призером чемпионата мира из Северной Осетии Радиком Валиевым.
Представляющий Азербайджан Осман Нурмагомедов разместился на 3 месте в весе до 92 кг.
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