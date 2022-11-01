Вольники из Дагестана выиграли медали на Международном турнире в Якутске

Борцы вольного стиля из Дагестана выиграли медали на Международном турнире памяти заслуженного тренера СССР Дмитрия Коркина в Якутске, информирует пресс-служба Министерства спорта региона.

В весовой категории до 61 кг с успехом показал себя чемпион мира и Европы Абасгаджи Магомедов, победивший в решающем бою с земляком Ахмедом Идрисовым.

Абдулмажид Кудиев победил Шамиля Мамедова, участвующего от Москвы.

В финале весовой категории до 74 кг чемпион Европы Курбан Шираев проиграл в бою с олимпийским чемпионом Заурбеком Сидаковым

В весе до 79 кг владелец Кубка мира Ахмед Усманов выиграл в сражении с призером чемпионата мира из Северной Осетии Радиком Валиевым.

Представляющий Азербайджан Осман Нурмагомедов разместился на 3 месте в весе до 92 кг.

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