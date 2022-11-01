Грэпплеры из более чем 30 субъектов выступят на Чемпионате РФ в Каспийске

Грэпплеры из более чем 30 субъектов России поучаствуют в Чемпионате России, который пройдет 12-13 ноября в Каспийске. Об этом организаторы мероприятия проинформировали на пресс-конференции в РИА «Дагестан».

«Дагестан уже имел опыт проведения Чемпионата Европы по грэпплингу в 2018 году, — озвучил вице-президент Федерации грэпплинга региона Мамед Курбанов. – Это конечно же, дало серьезный толчок к популяризации и развитию грэпплинга в Дагестане и в целом в России. Но чемпионат России мы никогда не проводили ранее. Еще несколько лет назад мы выступали с инициативой провести эти соревнования у себя, но всякий раз сделать это мешали обстоятельства, такие как пандемия. В этом году благодаря поддержке Минспорта республики Чемпионат России внесен в календарный план спортивных мероприятий, проводимых в Дагестане».

Как заявил старший тренер сборной РД Шамиль Магомедов, основную конкуренцию республиканским грэпплерам на Чемпионате России должны составить спортсмены Чечни.

«Костяк сборной России сегодня составляют грэпплеры из Северного Кавказа. Основная борьба за высокие места должна развернуться именно между дагестанскими и чеченскими спортсменами. Среди участников предстоящего турнира чемпионы мира и Европы, такие как Абдурахман Биларов, Хамзат Стамбулатов, Иса Умаров, Билал Курбабагамаев, Гаирбек Ибрагимов, Магомед Шахбанов и многие другие, перечислять еще можно», — высказался тренер дагестанской команды.

Вице-президент Федерации грэпплинга Дагестана и заслуженный тренер России Ибрагим Гагаев уточнил, что участники Чемпионата страны разыграют медали в двух категориях грэпплинга.

«В первый день на ковер выйдут спортсмены в разделе no gi, то есть без кимоно, а во второй день соответственно оспаривать награды будут в кимоно. Задача тем не менее одна, довести поединок до логического завершения, провести удушающий и болевой прием или выиграть по баллам. Хочу заметить, что дагестанцы больше преуспели в разделе без кимоно, но теперь мы больше работаем и над тем, чтобы добиться хороших результатов и в кимоно», — заявил собеседник.