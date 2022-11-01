Дагестанец продемонстрировал лучший результат в весовой категории до 60 кг. В финале мероприятия воспитанник СШОР имени Газимагомеда Ахмедова одолел трехкратного чемпионата России Сахавата Гаджиева из Свердловской области. При этом сам Заирбеков стал двукратным чемпионом России. Парень тренируется под руководством Хайбулы Чеэрова. В этом же весе необходимо упомянуть выступление еще одного дагестанского дзюдоиста Имама Ибрагимова. Юноша представляет каспийский спортивный клуб Вудглейд, а его тренером является Казбек Тагиров.
Гамзат Заирбеков выиграл Чемпионат России по дзюдо
- Автор Дарья
- 01 ноября, 2022. Вторник 08:51
Спортсмен Гамзат Заирбеков выиграл золото на Чемпионате РФ по дзюдо в Екатеринбурге.
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