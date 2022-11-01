ЗАМАНА - Гамзат Заирбеков выиграл Чемпионат России по дзюдо

Гамзат Заирбеков выиграл Чемпионат России по дзюдо

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01 ноября, 2022. Вторник 08:51
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Гамзат Заирбеков выиграл Чемпионат России по дзюдо

Спортсмен Гамзат Заирбеков выиграл золото на Чемпионате РФ по дзюдо в Екатеринбурге. 

Гамзат Заирбеков выиграл Чемпионат России по дзюдо

Дагестанец продемонстрировал лучший результат в весовой категории до 60 кг. В финале мероприятия воспитанник СШОР имени Газимагомеда Ахмедова одолел трехкратного чемпионата России Сахавата Гаджиева из Свердловской области. При этом сам Заирбеков стал двукратным чемпионом России. Парень тренируется под руководством Хайбулы Чеэрова.  В этом же весе необходимо упомянуть выступление еще одного дагестанского дзюдоиста Имама Ибрагимова. Юноша представляет каспийский спортивный клуб Вудглейд, а его тренером является Казбек Тагиров.

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