Гамзат Заирбеков выиграл Чемпионат России по дзюдо

Дагестанец продемонстрировал лучший результат в весовой категории до 60 кг. В финале мероприятия воспитанник СШОР имени Газимагомеда Ахмедова одолел трехкратного чемпионата России Сахавата Гаджиева из Свердловской области. При этом сам Заирбеков стал двукратным чемпионом России. Парень тренируется под руководством Хайбулы Чеэрова. В этом же весе необходимо упомянуть выступление еще одного дагестанского дзюдоиста Имама Ибрагимова. Юноша представляет каспийский спортивный клуб Вудглейд, а его тренером является Казбек Тагиров.