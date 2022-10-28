Махачкалинцы подходят к очередной игре на 9 месте, имея 21 очко в активе.
«Волга» находится на 18-й строчке в турнирной таблице, на счету команды 8 набранных очков.
Махачкалинский клуб «Динамо» сыграет 29 октября в гостях с ульяновской «Волгой». Матч команды войдет в программу 16-го тура Первой лиги. Старт игры в 15:00.
Махачкалинцы подходят к очередной игре на 9 месте, имея 21 очко в активе.
«Волга» находится на 18-й строчке в турнирной таблице, на счету команды 8 набранных очков.
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