ЗАМАНА - Дагестанцы встретили Ислама Махачева в аэропорту

Дагестанцы встретили Ислама Махачева в аэропорту

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26 октября, 2022. Среда 13:14
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Дагестанцы встретили Ислама Махачева в аэропорту

В аэропорту Махачкалы прошла торжественная встреча чемпиона UFC Ислама Махачева. Новоиспечённый чемпион самой престижной версии смешанных единоборств привез домой завоеванный заслуженный трофей – пояс чемпиона UFC.

Дагестанцы встретили Ислама Махачева в аэропорту

Встретил спортсмена и поздравил с выдающимся успехами в спорте руководитель Дагестана Сергей Меликов. Поздравления от главы региона также принимал отец бойца Рамазан Махачев.

В разговоре с представителями СМИ Ислам Махачев заявил, что шел к победе и своей цели многие годы.

«Эта победа значит для меня многое. Все, что я делал на протяжении многих лет с детства – все это не просто так. Рад, что достиг той цели, к которой так стремился. Пояс, наверное, не так тяжело завоевать, как его сохранить. Теперь планирую его защищать», – отметил чемпион.

В ближайших планах спортсмена взять 2 недели отдыха и провести их с родными. Далее Махачев планирует снова готовиться к очередным вызовам в ММА.

«После последней победы я поднялся на 3 место в рейтинге лучших бойцов UFC. Есть цель возглавить этот рейтинг», – заявил он.

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