Дагестанцы встретили Ислама Махачева в аэропорту

Встретил спортсмена и поздравил с выдающимся успехами в спорте руководитель Дагестана Сергей Меликов. Поздравления от главы региона также принимал отец бойца Рамазан Махачев.

В разговоре с представителями СМИ Ислам Махачев заявил, что шел к победе и своей цели многие годы.

«Эта победа значит для меня многое. Все, что я делал на протяжении многих лет с детства – все это не просто так. Рад, что достиг той цели, к которой так стремился. Пояс, наверное, не так тяжело завоевать, как его сохранить. Теперь планирую его защищать», – отметил чемпион.

В ближайших планах спортсмена взять 2 недели отдыха и провести их с родными. Далее Махачев планирует снова готовиться к очередным вызовам в ММА.

«После последней победы я поднялся на 3 место в рейтинге лучших бойцов UFC. Есть цель возглавить этот рейтинг», – заявил он.