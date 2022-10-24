ЗАМАНА - Кубок Правительства Дагестана по мини-футболу прошел на полях «Анжи Арены»

Кубок Правительства Дагестана по мини-футболу прошел на полях «Анжи Арены»

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24 октября, 2022. Понедельник 15:12
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Кубок Правительства Дагестана по мини-футболу прошел на полях «Анжи Арены»
В субботу, 22 октября, в Каспийске провели Кубок Правительства Дагестана по мини-футболу.
Кубок Правительства Дагестана по мини-футболу прошел на полях «Анжи Арены»

Турнир проходил среди представителей органов исполнительной власти региона, в нем участвовало 20 команд. В начале команды играли в групповом этапе, а после — в плей-офф.

По итогам турнира первое место отошло команде Минмолодежи региона, второе место получила команда Главного управления МЧС по региону, а 3 место выиграли команды Министерства по земельным и имущественным отношениям и Минспорта республики.

Кроме того, были определены лучшие игроки в трёх категориях: лучший вратарь, лучший защитник и лучший нападающий. Эти звания получили вратарь команды Минимущества, защитник команды МЧС и нападающий команды Минспорта.

В награждении лучших команд и игроков поучаствовали заместитель главы кабмина региона - министр по земельным и имущественным отношениям Заур Эминов, руководитель Федерации мини-футбола Анварпаша Магомедов, заместитель министра по делам молодежи Сиражуддин Галимов и другие. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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