Матч, который прошел на «Анжи Арене», завершился в пользу дагестанцев со счетом 2:1. Финальный гол махачкалинцы совершили на 95-й минуте. Голы забивали футболисты Абакар Гаджиев и Сослан Кагермазов.
Махачкалинский клуб «Динамо» одержал победу в игре с «Кубанью»
- Автор Дарья
- 24 октября, 2022. Понедельник 00:32
Махачкалинский клуб «Динамо» вырвал победу в домашней игре 15-го тура Первой лиги с краснодарской командой «Кубань».
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