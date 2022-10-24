ЗАМАНА - Махачкалинский клуб «Динамо» одержал победу в игре с «Кубанью»

Махачкалинский клуб «Динамо» одержал победу в игре с «Кубанью»

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24 октября, 2022. Понедельник 00:32
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Махачкалинский клуб «Динамо» одержал победу в игре с «Кубанью»

Махачкалинский клуб «Динамо» вырвал победу в домашней игре 15-го тура Первой лиги с краснодарской командой «Кубань». 

Махачкалинский клуб «Динамо» одержал победу в игре с «Кубанью»

Матч, который прошел на «Анжи Арене», завершился в пользу дагестанцев со счетом 2:1.  Финальный гол махачкалинцы совершили на 95-й минуте. Голы забивали футболисты Абакар Гаджиев и Сослан Кагермазов.

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