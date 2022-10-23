Во 2-м раунде Ислам взял соперника на удушающий прием. Боец спустя 7 с лишним лет после подписания контракта в UFC достиг своей заветной цели.
Дагестанец Ислам Махачев стал чемпионом UFC в легком весе
- Автор Дарья
- 23 октября, 2022. Воскресенье 02:08
Дагестанский спортсмен Ислам Махачев завоевал чемпионский пояс в легком весе UFC. Боец сразился с бразильцем Чарльзом Оливейро.
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