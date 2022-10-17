Золото взяли Милана Дадашева (53 кг), Ксения Буракова (68 кг) и Евгения Захарченко (72 кг).
Бронзу вручили Елизавете Смирновой (50 кг).
Девушки являются воспитанницами тренеров Светланы Грачевой, Карины Шадоян и Натальи Смирновой.
Три дагестанки выиграли золото на прошедшем в Москве турнире борцовской лиги «Иван Поддубный», информирует пресс-служба Министерства спорта региона.
Золото взяли Милана Дадашева (53 кг), Ксения Буракова (68 кг) и Евгения Захарченко (72 кг).
Бронзу вручили Елизавете Смирновой (50 кг).
Девушки являются воспитанницами тренеров Светланы Грачевой, Карины Шадоян и Натальи Смирновой.
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