ЗАМАНА - Абасгаджи Магомедов – победитель турнира «Иван Поддубный»

Абасгаджи Магомедов – победитель турнира «Иван Поддубный»

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14 октября, 2022. Пятница 16:48
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Абасгаджи Магомедов – победитель турнира «Иван Поддубный»

Абасгаджи Магомедов победил в турнире борцовской лиги имени Ивана Поддубного, который прошел в Москве.

Абасгаджи Магомедов – победитель турнира «Иван Поддубный»

Чемпион мира и Европы оказался вне конкуренции среди участников весовой категории до 61 кг.

В финале мероприятия он победил своего земляка Башира Магомедова – 3:1.

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