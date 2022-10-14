Чемпион мира и Европы оказался вне конкуренции среди участников весовой категории до 61 кг.
В финале мероприятия он победил своего земляка Башира Магомедова – 3:1.
Абасгаджи Магомедов победил в турнире борцовской лиги имени Ивана Поддубного, который прошел в Москве.
Чемпион мира и Европы оказался вне конкуренции среди участников весовой категории до 61 кг.
В финале мероприятия он победил своего земляка Башира Магомедова – 3:1.
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