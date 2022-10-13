Игра запланирована на 16 октября на стадионе «Нефтехимик» в Нижнекамске.
«Динамо» после 13-ти сыгранных туров находится на 8 месте в турнирной таблице, имея в своем активе 18 очков.
Махачкалинский клуб «Динамо» проведет гостевой матч против «Нефтехимика» (г. Нижнекамск) в игре 14-го тура Первой лиги.
Игра запланирована на 16 октября на стадионе «Нефтехимик» в Нижнекамске.
«Динамо» после 13-ти сыгранных туров находится на 8 месте в турнирной таблице, имея в своем активе 18 очков.
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