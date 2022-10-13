ЗАМАНА - Махачкалинский клуб «Динамо» сыграет против «Нефтехимика» в 14-м туре

Махачкалинский клуб «Динамо» сыграет против «Нефтехимика» в 14-м туре

Автор
13 октября, 2022. Четверг 15:52
|||
Махачкалинский клуб «Динамо» сыграет против «Нефтехимика» в 14-м туре

Махачкалинский клуб «Динамо» проведет гостевой матч против «Нефтехимика» (г. Нижнекамск) в игре 14-го тура Первой лиги.

Махачкалинский клуб «Динамо» сыграет против «Нефтехимика» в 14-м туре

Игра запланирована на 16 октября на стадионе «Нефтехимик» в Нижнекамске.

«Динамо» после 13-ти сыгранных туров находится на 8 месте в турнирной таблице, имея в своем активе 18 очков.

Прочитано 6 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top