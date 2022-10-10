ЗАМАНА - Глава РД поздравил боксеров из Дагестана с успешным выступлением на Чемпионате России

Глава РД поздравил боксеров из Дагестана с успешным выступлением на Чемпионате России

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10 октября, 2022. Понедельник 09:27
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Глава РД поздравил боксеров из Дагестана с успешным выступлением на Чемпионате России

Руководитель Дагестана Сергей Меликов в своем telegram-канале поздравил республиканских боксеров с успешным выступлением на Чемпионате России, который проходит в Чите.

Глава РД поздравил боксеров из Дагестана с успешным выступлением на Чемпионате России

«6 медалей! Такой результат продемонстрировали наши дагестанцы на Чемпионате России по боксу в Чите. И это в соревнованиях, в которых принимало участие более 300 боксеров из 64 субъектов страны! Поздравляю каждого из вас с яркой и достойной победой! За ней стоят изнуряющие тренировки и, конечно, сильный дагестанский характер. Вы вдохновляете всех нас, доказывая, что упорный труд всегда ведет к успеху», – высказался Меликов.

Стоит уточнить, что Шарапутдин Атаев и Муслим Гаджимагомедов взяли золотые медали, Расул Салиев и Джамбулат Бижамов получили серебро, а Магомедсултан Мусаев и Рашид Янгазиев удостоились бронзы.

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