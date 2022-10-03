Золото выиграли Алжана Абакарова (46 кг), Максалина Акаева (65 кг), Алия Курбанов (43 кг). Серебро взяла Маиза Абакарова (40 кг). Девушки проходили обучение у С. Грачевой, С. Джаватханова, Э. Магомедовой, Э. Курбановой.
Вольницы из Дагестана взяли золото на турнире в Московской области
- Автор Дарья
- 03 октября, 2022. Понедельник 11:52
3 золотые и 1 серебряную медали взяли вольницы из Дагестана на Всероссийском турнире на призы заслуженного мастера спорта РФ Анны Шамовой в подмосковном Орехово-Зуево.
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