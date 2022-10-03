ЗАМАНА - Дагестанскому футболисту отказали во въезде в Польшу в составе израильской команды

Дагестанскому футболисту отказали во въезде в Польшу в составе израильской команды

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03 октября, 2022. Понедельник 11:14
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Дагестанскому футболисту отказали во въезде в Польшу в составе израильской команды

Уроженец Дагестана Магомед-Шапи Сулейманов не сможет сыграть за израильский клуб «Хапоэль» против польского «Леха» в матче Лиги конференций, который пройдет 6 октября.

Дагестанскому футболисту отказали во въезде в Польшу в составе израильской команды

Сулейманов, являющийся гражданином РФ, получил отказ во въезде в Польшу.  За израильский клуб футболист играет с лета 2022 года.

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