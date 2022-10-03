Сулейманов, являющийся гражданином РФ, получил отказ во въезде в Польшу. За израильский клуб футболист играет с лета 2022 года.
Дагестанскому футболисту отказали во въезде в Польшу в составе израильской команды
- Автор Дарья
- 03 октября, 2022. Понедельник 11:14
Уроженец Дагестана Магомед-Шапи Сулейманов не сможет сыграть за израильский клуб «Хапоэль» против польского «Леха» в матче Лиги конференций, который пройдет 6 октября.
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