Шахматный турнир памяти Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова провели в Лакском районе

На открытии мероприятия выступили руководитель Лакского района Юсуп Магомедов, глава Федерации шахмат региона Джакай Джакаев и мать героя Сапижат Гаджимагомедова. В своих выступлениях они высказались про важность организации подобных мероприятий для сохранения памяти о героях современности, патриотического воспитания юного поколения, а также популяризации среди детей и взрослых этого интеллектуального вида спорта.

В результате сложной и напряженной игры, 1-2 места поделили мастер ФИДЕ Рашид Магомедов и 10-летний махачкалинец Руслан Гаджиев, которые набрали по 6,5 очков из 7 возможных и закончившие личную встречу между собой вничью.