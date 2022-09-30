ЗАМАНА - Шахматный турнир памяти Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова провели в Лакском районе

Шахматный турнир памяти Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова провели в Лакском районе

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30 сентября, 2022. Пятница 16:42
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Шахматный турнир памяти Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова провели в Лакском районе

В селе Кумух Лакского района прошел 3 этап Кубка Дагестана по быстрым шахматам, посвященный памяти Героя РФ Нурмагомеда Гаджимагомедова.

Шахматный турнир памяти Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова провели в Лакском районе

На открытии мероприятия выступили руководитель Лакского района Юсуп Магомедов, глава Федерации шахмат региона Джакай Джакаев и мать героя Сапижат Гаджимагомедова. В своих выступлениях они высказались про важность организации подобных мероприятий для сохранения памяти о героях современности, патриотического воспитания юного поколения, а также популяризации среди детей и взрослых этого интеллектуального вида спорта.

В результате сложной и напряженной игры, 1-2 места поделили мастер ФИДЕ Рашид Магомедов и 10-летний махачкалинец Руслан Гаджиев, которые набрали по 6,5 очков из 7 возможных и закончившие личную встречу между собой вничью.

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