ЗАМАНА - Сборная Дагестана – серебряный призер Фестиваля культуры и спорта народов Юга России

Сборная Дагестана – серебряный призер Фестиваля культуры и спорта народов Юга России

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26 сентября, 2022. Понедельник 11:51
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Сборная Дагестана – серебряный призер Фестиваля культуры и спорта народов Юга России

Сборная Дагестана выиграла 2 место в общекомандном зачете 12-го Фестиваля культуры и спорта народов Юга России в Грозном, информирует пресс-служба Минспорта республики.

Сборная Дагестана – серебряный призер Фестиваля культуры и спорта народов Юга России

Лидировали на фестивале хозяева, 3 место заняла команда Краснодарского края. В общем участие в соревнованиях по 12 видам программы фестиваля приняли жители из 14 субъектов СКФО, ЮФО, а также из Абхазии, ДНР и ЛНР.

Дагестанцы продемонстрировали такие результаты: 2 место – в армрестлинге, борьбе на поясах, перетягивании каната, поднятии тяжестей; 4 место – в городошном спорте, стрельбе из лука, силовом двоеборье; 5 место – в гиревом спорте, легкой атлетике, мини-футболе; 6 место – в переносе тяжестей; 9 место – в шахматах.

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