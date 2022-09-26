ЗАМАНА - Махачкалинский клуб «Динамо» и «Родина» сыграли вничью

Махачкалинский клуб «Динамо» и «Родина» сыграли вничью

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26 сентября, 2022. Понедельник 11:33
РИА Дагестан|||
Махачкалинский клуб «Динамо» и «Родина» сыграли вничью

Махачкалинский клуб «Динамо» в домашнем матче сыграл вничью с московской «Родиной» в игре 11-го тура Первой лиги.

Махачкалинский клуб «Динамо» и «Родина» сыграли вничью

Матч прошел со счётом 0:0.

Дагестанцы имели несколько хороших шансов для гола, но в завершающей стадии атак игроки команды проявили неточность.

Махачкалинцы заняли 6 строчку турнирной таблицы. В активе у них 18 очков.

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