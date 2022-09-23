В Махачкале встретили участников автопробега «Тюмень – Махачкала»

«Автомобильный пробег прошел при поддержке общественной организации “Вдохновение” и Общественной палаты Тюменской области.

В акции поучаствовали люди с ограниченными возможностями, прибывшие в Махачкалу через Уфу, Саратов, Волгоград, Астрахань и другие города страны. Участники обменяются опытом и практиками инклюзивной работы, поучаствуют в патриотических акциях, экскурсиях и познакомятся с культурой и традициями дагестанских народов. Как заявил представитель ведомства, важной целью автопробега также является создание карты, дабы каждый россиян с инвалидностью знал, куда можно съездить, где побывать так, чтобы это было интересно, а главное – доступно гражданам с ограниченными возможностями здоровья.