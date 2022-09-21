Чемпионат России по гребному спорту возможно пройдет в Дагестане

«Чемпионат должен был пройти как раз в эти осенние дни в Крыму, но из-за нынешних событий он там не состоится. Считаем целесообразным перенести мероприятие в Дагестан. Сейчас с Минспортом региона обсуждается возможность провести соревнования в Махачкале 21-24 октября. Для нашей республики – это небывалое событие, которое без преувеличения послужит серьезным рычагом к последующему развитию гребного спорта в регионе и в России в целом», – озвучил Гаджиев.

Чемпионат России среди мужчин и женщин пройдет в дисциплине «Прибрежная гребля».