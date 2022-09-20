ЗАМАНА - Махачкалинский клуб «Динамо» сыграет с курским «Авангардом»

Махачкалинский клуб «Динамо» сыграет с курским «Авангардом»

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20 сентября, 2022. Вторник 10:22
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Махачкалинский клуб «Динамо» сыграет с курским «Авангардом»

Махачкалинский клуб «Динамо» сыграет с курским «Авангардом» в матче 4-го раунда Кубка России.

Махачкалинский клуб «Динамо» сыграет с курским «Авангардом»
Спорт

Дагестанцы проведут игру в гостях, а точная дата матча будет объявлена позже.

Курский клуб «Авангард» является лидером 3-й группы во Второй лиге.

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