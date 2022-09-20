Дагестанцы проведут игру в гостях, а точная дата матча будет объявлена позже.
Курский клуб «Авангард» является лидером 3-й группы во Второй лиге.
Махачкалинский клуб «Динамо» сыграет с курским «Авангардом» в матче 4-го раунда Кубка России.
Дагестанцы проведут игру в гостях, а точная дата матча будет объявлена позже.
Курский клуб «Авангард» является лидером 3-й группы во Второй лиге.
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