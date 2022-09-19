ЗАМАНА - Дагестанский центр медицины катастроф – победитель Республиканской спартакиады медсотрудников

Дагестанский центр медицины катастроф – победитель Республиканской спартакиады медсотрудников

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19 сентября, 2022. Понедельник 15:19
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Дагестанский центр медицины катастроф – победитель Республиканской спартакиады медсотрудников

Объявлены победители Республиканской спартакиады медицинских сотрудников, прошедшей на стадионе имени Елены Исинбаевой.

Дагестанский центр медицины катастроф – победитель Республиканской спартакиады медсотрудников
Спорт

Организаторами мероприятия стали Дагестанская республиканская организация профсоюза работников здравоохранения РФ, Министерство здравоохранения и Министерство спорта региона.

Поучаствовали в спартакиаде представители 15 команд. В рамках мероприятия участники осуществляли нормы ГТО. Также прошли турниры по волейболу, шахматам, шашкам и настольному теннису.

Лучший результат в общекомандном зачете Спартакиады продемонстрировали специалисты Дагестанского центра медицины катастроф. Второе место взяла команда «Махачкалинской зоны», а третье отошло «Буйнакской зоне».

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