Организаторами мероприятия стали Дагестанская республиканская организация профсоюза работников здравоохранения РФ, Министерство здравоохранения и Министерство спорта региона.
Поучаствовали в спартакиаде представители 15 команд. В рамках мероприятия участники осуществляли нормы ГТО. Также прошли турниры по волейболу, шахматам, шашкам и настольному теннису.
Лучший результат в общекомандном зачете Спартакиады продемонстрировали специалисты Дагестанского центра медицины катастроф. Второе место взяла команда «Махачкалинской зоны», а третье отошло «Буйнакской зоне».