Сергей Меликов прокомментировал матч махачкалинского «Динамо» с «КАМАЗ»

"Сегодня махачкалинское «Динамо» обыграло «КАМАЗ», одного из лидеров турнирной таблицы, да ещё и в гостевом матче. Блестящая победа, ребята! За короткое время наш футбольный клуб добился таких результатов, о которых мы в самом начале говорили с большой осторожностью. Огромная заслуга в этом принадлежит Гаджи Гаджиеву, Сажиду Сажидову, Будуну Будунову и, конечно, футболистам, которые всегда заряжены на победу! Мы хотели создать сильную команду. С каждым матчем все больше вижу, что у нас это получилось!", — высказался руководитель региона.