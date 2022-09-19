Юный дагестанец обыграл игроков Грузии и Австралии. После этого Темирбеков сыграл против представителя Киргизии.
В общем в рамках Первенства мира запланировано 11 туров.
Таймаз Темирбеков два раза победил на старте Первенства мира по шахматам, проходящем в городе Батуми.
Юный дагестанец обыграл игроков Грузии и Австралии. После этого Темирбеков сыграл против представителя Киргизии.
В общем в рамках Первенства мира запланировано 11 туров.
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