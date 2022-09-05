ЗАМАНА - Махачкалинское «Динамо» сыграло вничью с «Акроном»

Махачкалинское «Динамо» сыграло вничью с «Акроном»

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05 сентября, 2022. Понедельник 01:46
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Махачкалинское «Динамо» сыграло вничью с «Акроном»

Домашняя игра 8-го тура Первой лиги завершилась для махачкалинского «Динамо» ничьей. Дагестанцы сыграли с клубом «Акрон» из Тольятти. 

Махачкалинское «Динамо» сыграло вничью с «Акроном»
Спорт

Команды по разу попали мячом в ворота друг друга. Оба мяча были забиты в первой части матча.  В составе «Динамо» отличился Джамал Дибиргаджиев. Махачкалинский клуб с 13-ю очками находится на седьмом месте в турнирной таблице.  Следующую игру в рамках чемпионата махачкалинцы проведут уже 11 сентября в Калининграде против клуба «Балтика».

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