Команды по разу попали мячом в ворота друг друга. Оба мяча были забиты в первой части матча. В составе «Динамо» отличился Джамал Дибиргаджиев. Махачкалинский клуб с 13-ю очками находится на седьмом месте в турнирной таблице. Следующую игру в рамках чемпионата махачкалинцы проведут уже 11 сентября в Калининграде против клуба «Балтика».
Махачкалинское «Динамо» сыграло вничью с «Акроном»
- Автор Дарья
- 05 сентября, 2022. Понедельник 01:46
Домашняя игра 8-го тура Первой лиги завершилась для махачкалинского «Динамо» ничьей. Дагестанцы сыграли с клубом «Акрон» из Тольятти.
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