Махачкалинское «Динамо» сыграло вничью с «Акроном»

Команды по разу попали мячом в ворота друг друга. Оба мяча были забиты в первой части матча. В составе «Динамо» отличился Джамал Дибиргаджиев. Махачкалинский клуб с 13-ю очками находится на седьмом месте в турнирной таблице. Следующую игру в рамках чемпионата махачкалинцы проведут уже 11 сентября в Калининграде против клуба «Балтика».