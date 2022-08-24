ЗАМАНА - Министр спорта РД поздравил каратистов из региона с успехом на Всероссийском турнире

Министр спорта РД поздравил каратистов из региона с успехом на Всероссийском турнире

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24 августа, 2022. Среда 16:47
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Министр спорта РД поздравил каратистов из региона с успехом на Всероссийском турнире

Глава Минспорта РД Сажид Сажидов поздравил республиканских каратистов с выигранными медалями на недавнем первенстве России.

Министр спорта РД поздравил каратистов из региона с успехом на Всероссийском турнире
Спорт

Всероссийские игры среди кадетов и юниоров в возрасте от 14 до 20 лет прошли в Московской области. На мероприятии спортсмены из Дагестана завоевали 2 золотые и 4 бронзовые медали.

Первое место в составе дагестанской команды выиграли Тамирлан Магомедов (63 кг, 14-15 лет) и Гаджилав Магомедов (70 кг, 14-15 лет). Бронзу взяли Абдулкадир Магомедалиев (57 кг, 14-15 лет), Гаджи Гаджиев (61 кг, 16-17 лет), Уллубий Мамашев (60 кг, 18-20 лет) и Гаджимурад Вахидов (84 кг, 18-20 лет).

Ребята являются воспитанниками тренеров Омара Муртазалиева, Наби Магомедова, Ислама Якубова, Мурада Гаджиева.

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