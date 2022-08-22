Махачкалинское «Динамо» провело матч с хабаровским СКА

Махачкалинский клуб «Динамо» вчера, 21 августа, в рамках 6-го тура Первой лиги на стадионе «Анжи-Арена» провел игру с «СКА-Хабаровск».

Ни одна из команд не смогла сделать гол, счет – 0:0.

После 6 туров махачкалинцы имеют в активе 9 очков. В будущем туре команда примет участие в гостевой игре против клуба «Краснодар-2».