Ни одна из команд не смогла сделать гол, счет – 0:0.
После 6 туров махачкалинцы имеют в активе 9 очков. В будущем туре команда примет участие в гостевой игре против клуба «Краснодар-2».
Махачкалинский клуб «Динамо» вчера, 21 августа, в рамках 6-го тура Первой лиги на стадионе «Анжи-Арена» провел игру с «СКА-Хабаровск».
После 6 туров махачкалинцы имеют в активе 9 очков. В будущем туре команда примет участие в гостевой игре против клуба «Краснодар-2».
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