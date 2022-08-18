Турнир проходил среди спортсменов до 21 года.
Гаджиев победил на международных соревнованиях в весовой категории до 74 кг. Юноша 5 раз выходил на борцовский ковер, почти все свои сражения закончив досрочно.
Легионер сборной Азербайджана из Дагестана Джабраил Гаджиев стал победителем Первенства мира по вольной борьбе, которое прошло в Болгарии.
Турнир проходил среди спортсменов до 21 года.
Гаджиев победил на международных соревнованиях в весовой категории до 74 кг. Юноша 5 раз выходил на борцовский ковер, почти все свои сражения закончив досрочно.
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