ЗАМАНА - Дагестанский спортсмен Джабраил Гаджиев принес Азербайджану «золото» Первенства мира

Дагестанский спортсмен Джабраил Гаджиев принес Азербайджану «золото» Первенства мира

Автор
18 августа, 2022. Четверг 16:45
|||
Дагестанский спортсмен Джабраил Гаджиев принес Азербайджану «золото» Первенства мира

Легионер сборной Азербайджана из Дагестана Джабраил Гаджиев стал победителем Первенства мира по вольной борьбе, которое прошло в Болгарии.

Дагестанский спортсмен Джабраил Гаджиев принес Азербайджану «золото» Первенства мира
Спорт

Турнир проходил среди спортсменов до 21 года.

Гаджиев победил на международных соревнованиях в весовой категории до 74 кг. Юноша 5 раз выходил на борцовский ковер, почти все свои сражения закончив досрочно.

Прочитано 17 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top