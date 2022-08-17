ЗАМАНА - Победителей Сельских игр чествовали в Министерстве спорта Дагестана

Победителей Сельских игр чествовали в Министерстве спорта Дагестана

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17 августа, 2022. Среда 15:47
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Победителей Сельских игр чествовали в Министерстве спорта Дагестана

Спортсменов из Дагестана, с успехом выступивших на прошедших в Омске Всероссийских летних сельских играх, чествовали в Минспорта региона.

Победителей Сельских игр чествовали в Министерстве спорта Дагестана
Спорт

Стоит напомнить, что команда из Дагестана под руководством Магомеда Гаирбекова продемонстрировала на соревнованиях лучший результат в командном зачете среди субъектов России, численностью сельского населения более 800 000 человек.

В общем же зачете среди 46 регионов страны, принимавших участие в Сельских играх, сборная республики выиграла призовое 4 место и тем самым продемонстрировала лучший результат за все годы участия.

На Играх дагестанцы были вне конкуренции в волейболе среди мужских команд и в перетягивании каната.

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