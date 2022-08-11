Два серебра и бронзу выиграли дагестанские борцы на Исламских играх

2 серебра и одну бронзу привезут домой борцы вольного стиля из Дагестана на проходящих в Турции Исламских играх.

Серебро в составах сборных команд Албании и Азербайджана выиграли Зелимхан Абакаров (65 кг) и Абубакр Абакаров (86 кг). Бронзу в зачет сборной Узбекистана взял Магомед Ибрагимов (97 кг). Последний также выиграл бронзу на Олимпийских играх 2016 года. Стоит заметить, что турнир продолжится и сегодня в 5 весовых категориях.