ЗАМАНА - Два серебра и бронзу выиграли дагестанские борцы на Исламских играх

Два серебра и бронзу выиграли дагестанские борцы на Исламских играх

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11 августа, 2022. Четверг 15:09
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Два серебра и бронзу выиграли дагестанские борцы на Исламских играх

2 серебра и одну бронзу привезут домой борцы вольного стиля из Дагестана на проходящих в Турции Исламских играх. 

Два серебра и бронзу выиграли дагестанские борцы на Исламских играх
Спорт

Серебро в составах сборных команд Албании и Азербайджана выиграли Зелимхан Абакаров (65 кг) и Абубакр Абакаров (86 кг).  Бронзу в зачет сборной Узбекистана взял Магомед Ибрагимов (97 кг). Последний также выиграл бронзу на Олимпийских играх 2016 года.  Стоит заметить, что турнир продолжится и сегодня в 5 весовых категориях. 

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