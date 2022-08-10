ЗАМАНА - «Легион» взял еще одного нападающего

«Легион» взял еще одного нападающего

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10 августа, 2022. Среда 13:32
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«Легион» взял еще одного нападающего

Тимур Муталибов подписал договор с выступающим во 2-й лиге футбольным клубом «Легион».

«Легион» взял еще одного нападающего
Спорт

В новой для себя команде футболист будет играть под номером 28.

Муталибов – воспитанник филиала академии в Дагестане «Динамо» имени Льва Яшина. Также некоторое время он проходил обучение в академии ФК «Ахмат».

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