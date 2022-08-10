«Легион» взял еще одного нападающего

Тимур Муталибов подписал договор с выступающим во 2-й лиге футбольным клубом «Легион».

В новой для себя команде футболист будет играть под номером 28.

Муталибов – воспитанник филиала академии в Дагестане «Динамо» имени Льва Яшина. Также некоторое время он проходил обучение в академии ФК «Ахмат».