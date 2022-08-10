В новой для себя команде футболист будет играть под номером 28.
Муталибов – воспитанник филиала академии в Дагестане «Динамо» имени Льва Яшина. Также некоторое время он проходил обучение в академии ФК «Ахмат».
Тимур Муталибов подписал договор с выступающим во 2-й лиге футбольным клубом «Легион».
В новой для себя команде футболист будет играть под номером 28.
Муталибов – воспитанник филиала академии в Дагестане «Динамо» имени Льва Яшина. Также некоторое время он проходил обучение в академии ФК «Ахмат».
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