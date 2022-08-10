Концепцию развития взрослого массового футбола обсудили в Минспорте Дагестана

В совещании поучаствовали заместитель руководителя министерства спорта региона Будун Будунов, глава Федерации футбола РД Шихабудин Микаилов и сотрудники коммерческих футбольных лиг.

Был подготовлен анализ нынешнего состояния дисциплин в контексте соревнований самоорганизованных лиг. Концепция включала в себя идеи по структуре соревнований и возможностях взаимодействия РФС с коммерческими лигами, алгоритмам финансового стимулирования, возведению спортивных объектов, программам обучения экспертов и цифровизации взрослого массового футбола в целом.