ЗАМАНА - Концепцию развития взрослого массового футбола обсудили в Минспорте Дагестана

Концепцию развития взрослого массового футбола обсудили в Минспорте Дагестана

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10 августа, 2022. Среда 10:52
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Концепцию развития взрослого массового футбола обсудили в Минспорте Дагестана

Начальник проектного офиса Комитета взрослого массового футбола РФС Сергей Бадальянц подготовил для Минспорта Дагестана концепцию развития взрослого массового футбола.

Концепцию развития взрослого массового футбола обсудили в Минспорте Дагестана
Спорт

В совещании поучаствовали заместитель руководителя министерства спорта региона Будун Будунов, глава Федерации футбола РД Шихабудин Микаилов и сотрудники коммерческих футбольных лиг.

Был подготовлен анализ нынешнего состояния дисциплин в контексте соревнований самоорганизованных лиг. Концепция включала в себя идеи по структуре соревнований и возможностях взаимодействия РФС с коммерческими лигами, алгоритмам финансового стимулирования, возведению спортивных объектов, программам обучения экспертов и цифровизации взрослого массового футбола в целом.

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